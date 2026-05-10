LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan cerca il riscatto

Oggi si svolge la terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. La corsa è seguita in diretta da OA Sport, che fornisce aggiornamenti minuto per minuto sui principali eventi della giornata. La tappa si svolge in Bulgaria e coinvolge diversi ciclisti e squadre impegnate in questa fase della competizione. È possibile aggiornarsi cliccando sul collegamento dedicato alla diretta live.

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