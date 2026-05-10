LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan cerca il riscatto

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. La corsa è seguita in diretta da OA Sport, che fornisce aggiornamenti minuto per minuto sui principali eventi della giornata. La tappa si svolge in Bulgaria e coinvolge diversi ciclisti e squadre impegnate in questa fase della competizione. È possibile aggiornarsi cliccando sul collegamento dedicato alla diretta live.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. Proprio nella capitale termina l’avventura della Corsa Rosa in Bulgaria, domani infatti ci sarà il giorno di riposo e la carovana arriverà nella nostra nazione. Il percorso odierno misura 175 e sembra dare un’altra chance ai velocisti. Il tracciato si può dividere in due parti, con l’unica salita di giornata che segnerà proprio lo spartiacque. Al km 86 ci sarà lo sprint intermedio di Dolna Banja, l’ascesa inizierà ottomila metri dopo. Il GPM è quello di Borovets Pass (9.🔗 Leggi su Oasport.it

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