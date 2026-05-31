LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | poco spazio per le fughe fino ad ora

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 50 chilometri dal traguardo, il gruppo principale mantiene un'andatura compatta, con poche fughe tentate lungo il percorso. La corsa prosegue senza scontri significativi o tentativi di allungo da parte dei corridori in fuga. La classifica generale resta invariata, con i favoriti ancora vicini tra loro. La corsa si avvicina alle fasi finali, mentre le squadre organizzano le ultime strategie per il finale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 18:00 Mancano cinquanta chilometri alla fine. 17:58 Lo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates-XRG si aggiudica il chilometro Red Bull. 17:55 La velocità media aggiornata è di 38,7 kmh. 17:52 Il vantaggio dei due fuggitivi è di 11”. 17:49 Foratura per lo spagnolo Juan Pedro Lopez della Movistar Team. 17:46 Parte all’attacco Ben Turner della Netcompany Ineos. Lo raggiunge il maltese Andrea Mifsud del Team Polti VisitMalta. 17:43 I corridori passano nuovamente sulla linea del traguardo. Mancano sette giri alla fine, 17:40 Trecentesimo giorno di gara per Manuele Tarozzi da quando corre per la Bardiani CSF 7 Saber. 🔗 Leggi su Oasport.it

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