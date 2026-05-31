LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | poco spazio per le fughe fino ad ora
A 50 chilometri dal traguardo, il gruppo principale mantiene un'andatura compatta, con poche fughe tentate lungo il percorso. La corsa prosegue senza scontri significativi o tentativi di allungo da parte dei corridori in fuga. La classifica generale resta invariata, con i favoriti ancora vicini tra loro. La corsa si avvicina alle fasi finali, mentre le squadre organizzano le ultime strategie per il finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 18:00 Mancano cinquanta chilometri alla fine. 17:58 Lo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates-XRG si aggiudica il chilometro Red Bull. 17:55 La velocità media aggiornata è di 38,7 kmh. 17:52 Il vantaggio dei due fuggitivi è di 11”. 17:49 Foratura per lo spagnolo Juan Pedro Lopez della Movistar Team. 17:46 Parte all’attacco Ben Turner della Netcompany Ineos. Lo raggiunge il maltese Andrea Mifsud del Team Polti VisitMalta. 17:43 I corridori passano nuovamente sulla linea del traguardo. Mancano sette giri alla fine, 17:40 Trecentesimo giorno di gara per Manuele Tarozzi da quando corre per la Bardiani CSF 7 Saber. 🔗 Leggi su Oasport.it
Veni, Vidi...VINGO! | Giro d'Italia 2026 Tappa 20 | I VERI Highlights
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