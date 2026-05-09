LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo concede spazio ai battistrada

Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, il gruppo ha lasciato spazio ai primi corridori in testa alla corsa. Alle 11:46, la classifica generale mostrava Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta in testa alla tappa. La gara si svolge con il gruppo compatto che si mantiene a distanza dai battistrada, mentre i ciclisti affrontano le strade della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11:46 Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta sono al comando della tappa. 11:43 Il vantaggio dei due battistrada, all’ultimo rilevamento, è di 5’09”. 11:40 Diego Pablo Sevilla ha già trascorso 807 chilometri all’attacco da inizio stagione. 11:37 Paul Magnier non dispone delle caratteristiche ideali per il finale di tappa. Il francese proverà a difendere il primato o si concentrerà sulla possibile volata di domani? 11:34 La NSN Cycling Team si mette in testa al gruppo. Inizia il lavoro per Corbin Strong? 11:31 Sono trascorsi quindici anni dalla scomparsa del corridore belga Wouter Weylandt.🔗 Leggi su Oasport.it

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