LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la passerella di Roma

Oggi è partita ufficialmente la passerella di Roma del Giro d’Italia 2026. Le quattro maglie rosa, bianca, azzurra e rossa, sono state viste in testa al gruppo durante la prima parte della tappa. La corsa continua con i ciclisti che seguono in fila compatta, mentre i tifosi si radunano lungo il percorso. La classifica generale rimane invariata a questo punto della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.01 In questo momento le quattro Maglie di questo Giro stanno proseguendo sulla stessa fila davanti al gruppo. 15.58 Paul Magnier vorrà mettere il sigillo anche su quest’ultima frazione per concludere in bellezza il suo Giro. 15.55 È stato dato il via ufficiale all’ultima tappa. 15.54 Giulio Ciccone sta distribuendo caramelle al gruppo e a tutta la carovana. È iniziata la passerella verso Roma. 15.52 Si attende la partenza ufficiale. 15.49 Davanti ci sono Jonas Vingegaard (maglia rosa), Afonso Eulalio (maglia bianca), Giulio Ciccone (maglia blu) e Paul Magnier (maglia ciclamino). 🔗 Leggi su Oasport.it

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