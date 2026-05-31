LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan domina l’ultima volata
Durante l’ultima volata, la squadra Lidl-Trek ha ottenuto il suo primo successo nel Giro d’Italia 2026. Il corridore della squadra ha tagliato il traguardo davanti agli altri, contribuendo a chiudere la corsa con il quinto posto di un atleta e la conquista della Maglia Azzurra da parte di un altro. La tappa si è conclusa con questa vittoria, segnando un momento importante per la formazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 19:01 La Lidl-Trek centra così il primo successo del suo Giro d’Italia e chiude la corsa con il quinto posto di Gee e la Maglia Azzurra di Ciccone. 19:00 Clamorosa progressione vincente di Jonathan Milan che, di pura potenza, domina la volata. 18:58 Meno di un chilometro alla fine. 18:57 Il gruppo non concede spazio. Inizia la lotta per prendere le posizioni. 18:56 Il gruppo recupera i tre al comando. Tenta la sparata Mirco Maestri. 18:55 Il gruppo vede i battistrada. 18:53 Paul Magnier si posa sulla ruota di Dylan Groenewegen. 18:51 I velocisti inseguono. Il vantaggio dei tre al comando è di 13”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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The leaders have just tackled the iconic Ca' del Poggio climb, the key obstacle of today's stage. Follow the race live here: ? giroditaliawomen.it/en/live . Le battistrada hanno appena affrontato l'iconico Muro di Ca' del Poggio, la principale difficoltà della tappa x.com
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