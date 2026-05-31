LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan domina l’ultima volata

Notizia in breve

Durante l’ultima volata, la squadra Lidl-Trek ha ottenuto il suo primo successo nel Giro d’Italia 2026. Il corridore della squadra ha tagliato il traguardo davanti agli altri, contribuendo a chiudere la corsa con il quinto posto di un atleta e la conquista della Maglia Azzurra da parte di un altro. La tappa si è conclusa con questa vittoria, segnando un momento importante per la formazione.