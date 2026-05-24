LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà volata Milan deve reagire

Notizia in breve

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Voghera a Milano di 157 km, si conclude con una volata. La corsa si è disputata interamente oggi, con i ciclisti che hanno affrontato il percorso fino all’arrivo nel capoluogo lombardo. La gara si è sviluppata senza variazioni significative nel percorso, portando i corridori a uno sprint finale. La tappa è terminata con la vittoria di uno dei velocisti in gara, mentre la classifica generale non ha subito modifiche rilevanti.