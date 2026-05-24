LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà volata Milan deve reagire
La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Voghera a Milano di 157 km, si conclude con una volata. La corsa si è disputata interamente oggi, con i ciclisti che hanno affrontato il percorso fino all’arrivo nel capoluogo lombardo. La gara si è sviluppata senza variazioni significative nel percorso, portando i corridori a uno sprint finale. La tappa è terminata con la vittoria di uno dei velocisti in gara, mentre la classifica generale non ha subito modifiche rilevanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Voghera-Milano di 157 km. Nel primo giorno in rosa di Jonas Vingegaard, riuscirà l’azzurro Jonathan Milan a sbloccarsi in una frazione disegnata per le ruote veloci? Il danese del Team Visma Lease a Bike si è preso la scena nella tappa valdostana, conquistando la vittoria sul traguardo di Pila, che gli ha regalato anche la vetta nella classifica generale, dove ora comanda con 2’26” di vantaggio sul portoghese Afonso Eulalio (partito da Aosta in maglia rosa), respinto dal primo arrivo in salita sulle Alpi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata in Bulgaria, Milan ci provaOggi si tiene la prima tappa del Giro d’Italia 2026, giunto alla sua 119ª edizione.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari deve reagire a Corno alle ScaleOggi si svolge la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo in una località montana.
Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Undicesima Tappa; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!; Giro d’Italia: impresa di Bettiol, supera Leknessund in salita e trionfa in solitaria; 8 tappa Giro d'Italia 2026.
Vingegaard mette le mani sul Giro con la vittoria di Pila: la Rosa è sua Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser l'14a tappa del Giro d'Italia 2026 Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/UADhNHQ x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
Giro d’Italia 2026 la classifica generale dopo la tappa Aosta-Pila: Vingegaard si prende tutto, tappa e Maglia RosaIn diretta il Giro d’Italia, oggi la 14ª tappa da Aosta a Pila: si parte alle ore X, arrivo previsto alle Y. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. fanpage.it
Giro d'Italia 2026, Tappa 14 Aosta - Pila: trionfa Vingegaard e si prende la maglia rosa. Pellizzari resisteLa cronaca della Tappa 14 del Giro d'Italia 2026, Aosta-Pila: tappone alpino dove Jonas Vingegaard potrebbe mettere l'ipoteca alla Corsa Rosa ... sport.virgilio.it