Oggi si tiene la prima tappa del Giro d’Italia 2026, giunto alla sua 119ª edizione. La corsa si svolge in Bulgaria, con un finale in volata. La gara è seguita in diretta da questa piattaforma, con aggiornamenti continui sui momenti principali. Tra i corridori in corsa ci sono anche alcuni italiani che cercano di ottenere un buon risultato alla partenza della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2026, che giunge quest’anno alla centonovesima edizione. La Corsa Rosa ha scelto come Grande Partenza la Bulgaria, saranno tre le frazioni in questa nazione. Il percorso di oggi prevede 147 km, con partenza da Nessebar e arrivo a Burgas. Dopo i primi 70 km tranquilli, in cui si passerà già vicino al traguardo e con solo qualche lieve saliscendi, si entrerà in un circuito lungo 22 km. Questo è da ripetere due volte e prevede il GPM di Cape Agalina (1.1 km al 2.6% medio, quarta categoria). Al termine dell’ultimo giro ci sarà anche il Red Bull KM, uno sprint intermedio che assegna 6?, 4? e 2? di abbuono ai primi tre che vi transitano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata in Bulgaria, Milan ci prova

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