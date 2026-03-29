LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | volata vincente di Gilmore a Barcellona Trionfo finale di Vingegaard

Oggi si è conclusa la settima tappa del Giro di Catalogna con una volata a Barcellona, vinta da un corridore locale. Nella stessa tappa, il danese ha conquistato la vittoria finale della corsa. La diretta ha seguito passo dopo passo le fasi della gara, che si è conclusa alle 14:14, segnando la fine di questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:14 Termina qui la DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro di Catalogna. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 14:13 La Top 10 della classifica generale 1 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 25:56:36 2 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 1:22 3 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 1:30 4 PARET-PEINTRE Valentin Soudal Quick-Step 1:43 5 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 0:16 6 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 3:17 7 SKJELMOSE Mattias Lidl –... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata vincente di Gilmore a Barcellona. Trionfo finale di Vingegaard Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata vincente di Gilmore a BarcellonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 La Top 10 dell’ordine di arrivo 1 GILMORE Brady NSN Cycling Team 2:06:44 2 GODON Dorian INEOS... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard crea il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13. Una selezione di notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Vingegaard può staccare tutti. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosaSi concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione ... oasport.it DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la settima e ultima tappa del Giro di Catalogna. Vingegaard lascerà ancora il segno - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com