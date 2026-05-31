LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei due battistrada

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il gruppo ha mantenuto il controllo sui due corridori in fuga. Alle 18:30, si è verificata una foratura per Ben Turner della squadra Netcompany Ineos, interrompendo temporaneamente la sua corsa. La corsa prosegue con il gruppo che segue da vicino i battistrada, senza ulteriori incidenti segnalati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 18:30 Foratura per Ben Turner della Netcompany Ineos. 18:28 Il gruppo ha ripreso i due fuggitivi. 18:25 Sono stati percorsi cento chilometri. 18:22 Al comando della gara ci sono: Tobias Bayer della Alpecin – Premier Tech e Remy Rochas della Groupama – FDJ United. 18:19 La Soudal Quick-Step tira il gruppo. Paul Magnier vuole chiudere in bellezza. 18:16 Foratura e cambio di bici per il ceco Tomáš Kopecký della Unibet Rose Rockets. 18:14 Il vantaggio dei due battistrada è di 13”. 18:11 Al comando della corsa c’è anche Tobias Bayer della Alpecin – Premier Tech. 🔗 Leggi su Oasport.it

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