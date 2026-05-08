LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo lascia spazio all’azione dei due battistrada

Oggi il Giro d’Italia 2026 prosegue con una tappa in diretta, mentre il gruppo principale lascia spazio ai due corridori in fuga. Alle 13:42, si segnala la partecipazione di un ciclista con alle spalle 22 Grandi Giri, tra cui il Giro d’Italia, in una carriera lunga e consolidata. La corsa si svolge con un ritmo intenso, con i battistrada che cercano di mantenere il vantaggio sul gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:42 Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) ha partecipato a 22 Grandi Giri nella sua lunga e onorata carriera. 13:39 Diego Ulissi, con tredici, è il corridore che vanta il maggior numero di partenze nella Corsa Rosa. 13:36 Filippo Turconi, Simone Gualldi, Luca Paletti e Andrea Raccagni Noviero sono tra i debuttanti al Giro d’Italia. 13:33 Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) guidano la gara. 13:30 Kaden Groves. con dieci, è il corridore che, tra i partecipanti, ha vinto il maggior numero di tappe nei Grandi Giri. 13:27 Soudal Quick-Step, Lidl-Trek e Unibet Rose Rockets dettano l’andatura del gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

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