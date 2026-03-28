LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi Ciccone Raccagni e Cattaneo tra i battistrada

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con il gruppo che tiene sotto controllo gli attaccanti in fuga. Tra i ciclisti più attivi si trovano alcuni battistrada, tra cui Ciccone, Raccagni e Cattaneo. La corsa è in corso e i corridori sono impegnati in una fase di controllo della fuga, mentre si attende un possibile sviluppo. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15:19 La Visma continua a tirare il gruppo. Chi proverà a creare difficoltà al danese? 15:16 La velocità media aggiornata è di 40,8 kmh. 15:13 Siamo a circa settanta chilometri dalla conclusione. 15:10 La testa della corsa sta affrontando il Coll de Pradell. 15:07 Il vantaggio dei fuggitivi, all’ultimo rilevamento, è di 2’05”. 15:04 Il gruppo sembra controllare l’azione dei battistrada senza concedere loro spazio eccessivo. 15:01 Il corridore della Lidl-Trek si porta così ad un solo punto dal leader Baptiste Veistroffer nella classifica del GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi. Ciccone, Raccagni e Cattaneo tra i battistrada Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo, Ciccone e Raccagni nel drappello in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13. Contenuti e approfondimenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano terrenoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14:55 La prossima asperità da ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com