LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto nel circuito finale

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso della tappa odierna del Giro d’Italia 2026, il gruppo si è mantenuto compatto durante il circuito finale. La squadra Visma ha continuato a guidare la corsa, mantenendo la testa della classifica generale. La gara si è svolta con un ritmo elevato, senza grandi scarti tra i ciclisti nelle fasi finali. La classifica generale rimane invariata, con la squadra in prima posizione. La corsa prosegue con il gruppo concentrato e senza variazioni significative nel finale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17:31 Gruppo compatto con la Visma sempre in testa. 17.28 Il gruppo passa per la prima volta sulla linea del traguardo. Otto i giri da affrontare da ora. 17.25 Meno di 80 chilometri al traguardo. 17.22 La corsa passa davanti al sempre spettacolare Colosseo. 17.21 Il gruppo passa ora il Chilometro Red Bull. 17.18 Le squadre dei velocisti dovranno evitare un arrivo come quello di Milano. Sarà importante arginare tutti gli attacchi fino al traguardo. 17.15 La corsa si animerà realmente solo negli ultimi giri del circuito finale. 17.12 Sempre Tim Rex a fare l’andatura in gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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