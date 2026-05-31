LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto nel circuito finale

Notizia in breve

Nel corso della tappa odierna del Giro d’Italia 2026, il gruppo si è mantenuto compatto durante il circuito finale. La squadra Visma ha continuato a guidare la corsa, mantenendo la testa della classifica generale. La gara si è svolta con un ritmo elevato, senza grandi scarti tra i ciclisti nelle fasi finali. La classifica generale rimane invariata, con la squadra in prima posizione. La corsa prosegue con il gruppo concentrato e senza variazioni significative nel finale.