Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ciclista piemontese ha iniziato a pedalare in modo deciso, mantenendo un ritmo costante. La corsa è in corso e il corridore ha deciso di tentare un attacco. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti continuano la frazione. La tappa prosegue con i partecipanti ancora in movimento, senza ulteriori dettagli sui risultati intermedi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 18:45 Il piemontese sta tirando diritto. Sembra quasi simulare una cronometro. 18:42 Filippo Ganna tenta la sortita. Lo seguono Matteo Sobrero e Jasper Stuyven. 18:39 Il gruppo mette nel mirino i fuggitivi: la volata è sempre più vicina. 18:36 Il vantaggio dei quattro battistrada sul gruppo è di 14”. 18:33 Un quartetto si porta al comando della gara: Remy Rochas e Rémi Cavagna della Groupama – FDJ United, Matteo Sobrero della Lidl-Trek e Victor Campenaerts del Team Visma Lease a Bike. 18:30 Foratura per Ben Turner della Netcompany Ineos. 18:28 Il gruppo ha ripreso i due fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna tenta l’attacco

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