LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la cronometro attesa per Ganna
Oggi si svolge la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, lunga 42 chilometri, che potrebbe influenzare la posizione in classifica generale. La gara è partita e i ciclisti stanno affrontando la prova individuale, con grande attesa per il possibile risultato di uno dei favoriti. I pettorali di partenza sono stati resi noti, e gli spettatori seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale. La cronometro rappresenta un momento cruciale della corsa, con la classifica che potrebbe cambiare in modo significativo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:19 Cronometro piattissima di 42 km che potrà segnare inevitabilmente la classifica generale. Occasionissima per Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike). 13:16 Partito Van den Broek (Team Picnic Post NL). Tra le partenze ci sarà un intervallo di 90 secondi. INIZIA LA TAPPA! 13:14 Dovrà stringere i denti Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe). Il giovane italiano, in difficoltà sulla salita di Corno alle Scale, sta facendo i conti con un virus intestinale. 13:10 Ci sarà da attenere per ammirare i corridori più attesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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