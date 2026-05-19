LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la cronometro attesa per Ganna

Oggi si svolge la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, lunga 42 chilometri, che potrebbe influenzare la posizione in classifica generale. La gara è partita e i ciclisti stanno affrontando la prova individuale, con grande attesa per il possibile risultato di uno dei favoriti. I pettorali di partenza sono stati resi noti, e gli spettatori seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale. La cronometro rappresenta un momento cruciale della corsa, con la classifica che potrebbe cambiare in modo significativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui