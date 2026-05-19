LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in gara Filippo Ganna!

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con Filippo Ganna in gara. La gara è stata trasmessa in diretta, e sono disponibili aggiornamenti sui pettorali di partenza e sulla classifica generale dopo questa fase. La crono di 14 km si svolge su un percorso pianeggiante, con i ciclisti impegnati a mettere a segno i loro tempi. I risultati di questa tappa influiranno sulla posizione complessiva dei corridori in classifica.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA  14.21 Ganna indossa la maglia tricolore di campione d’Italia a cronometro. 14.20 Partito Filippo Ganna! 14;19 Partita la maglia ciclamino Paul Magnier (Soudal Quick – Step). Salgono i decibel per Filippo Ganna! 14:18 Al primo intermedio l’olandese Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) segna il miglior tempo con 19’50” rifilando ben 12 secondi a Price-Pejtersen. 14:15 Proprio il piemontese tra 5 minuti scatterà dalla partenza. Il campione italiano vuole conquistare la settima cronometro per le strade del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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