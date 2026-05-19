LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in gara Filippo Ganna!

Oggi si svolge la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con Filippo Ganna in gara. La gara è stata trasmessa in diretta, e sono disponibili aggiornamenti sui pettorali di partenza e sulla classifica generale dopo questa fase. La crono di 14 km si svolge su un percorso pianeggiante, con i ciclisti impegnati a mettere a segno i loro tempi. I risultati di questa tappa influiranno sulla posizione complessiva dei corridori in classifica.

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