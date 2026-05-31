LIVE Giro alle 15.40 parte l' ultima tappa | 131 km in giro per Roma
Alle 15.40 parte l’ultima tappa del Giro, una cronometro di 131 km attraverso Roma. La gara riprende con il leader in classifica generale, un ciclista di 29 anni della squadra Visma-Lease a Bike.
La classifica generale dopo la 2oª tappa: 1 – Vingegaard Jonas Team Visma Lease a Bike 20 80:17:01 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 5:22 3 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 6:25 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 7:02 5 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:56 6 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 9:39 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 10:13 8 – Piganzoli Davide Team Visma Lease a Bike 10:52 9 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 11:24 10 – Bernal Egan Netcompany INEOS 12:54 Gli orari della 21ª tappa:?Partenza neutralizzata: 15. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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