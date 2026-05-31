LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | subito Sofia Raffaeli al cerchio

Durante la gara di ginnastica ritmica agli Europei 2026, l’atleta israeliana Munits si è posizionata in testa con un punteggio di 29, eseguendo un'esibizione senza errori e con alcune mosse di rilievo. Subito dopo, è salita sul palco la ginnasta Sofia Raffaeli, che ha iniziato con l’esercizio al cerchio. La competizione continua con altre atlete in attesa di esibirsi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17: Senza errori e con qualche preziosismo, la israeliana Munits va al comando con 29.150. Ora tocca alla russa Ilteriakova 11.13: Una perdita nella parrte iniziale costa cara alla padrona di casa, la bulgara Brezalieva che totalizza 26.550 e si inserisce in seconda posizione. Ora l’israeliana Muunits, decima ieri nell’all around 11.09: Va nettamente in testa la spagnola Bautista che, senza errori, totalizza 28.250 e si candida per un posto sul podio. Ora la bulgara Brezalieva 11.05: Punteggio di 26.500 per la bulgara Nikolova, d’argento ieri nell’all around. Ora la spagnola Bautista 10.58: Queste... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

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