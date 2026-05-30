LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli insegue dopo il cerchio
Durante la gara di ginnastica ritmica agli Europei 2026, la ginnasta bulgara Brezalieva ha ottenuto un punteggio di 24.300. È stato respinto il ricorso presentato dalla ginnasta Lewinska, che aveva chiesto una revisione del risultato. La competizione prosegue con Sofia Raffaeli insegue dopo il cerchio, mentre gli altri punteggi vengono aggiornati in tempo reale. La gara è in diretta e tutte le atlete sono in attesa delle prossime esibizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: Punteggio di 24.300 per la bulgara Brezalieva, rifiutato il ricorso di Lewinska 9.59: Errori al cerchio per la bulgara Brezalieva che potrebbe da subito uscire di scena nella lotta alle prime posizioni 9.54: Ricorso di Lewinska, alto il punteggio della russa Borisova, 27.900 alla palla 9.53: Molto buono il punteggio di Dragas che ottiene al cerchio 28.550 e si inserisce alle spalle di Raffaeli 9.51: Buono apparentemente l’esercizio di Dragas che non ha commesso errori. La polacca Lewinska totalizza 26.550 alla palla 9.48: La polacca Lewinska porta a termine un buon esercizio alla palla. Ora Tara Dragas al cerchio 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
Allenamento di Ginnastica Ritmica con il Cerchio ascoltando il Rock
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