LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli insegue dopo il cerchio

Notizia in breve

Durante la gara di ginnastica ritmica agli Europei 2026, la ginnasta bulgara Brezalieva ha ottenuto un punteggio di 24.300. È stato respinto il ricorso presentato dalla ginnasta Lewinska, che aveva chiesto una revisione del risultato. La competizione prosegue con Sofia Raffaeli insegue dopo il cerchio, mentre gli altri punteggi vengono aggiornati in tempo reale. La gara è in diretta e tutte le atlete sono in attesa delle prossime esibizioni.