LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli insegue una medaglia all-around

Notizia in breve

Durante la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha partecipato alla gara all-around. La competizione è attualmente in corso e i risultati non sono ancora stati ufficializzati. La diretta si sta svolgendo in tempo reale, permettendo di seguire le esibizioni e gli aggiornamenti sugli esiti delle varie esercitazioni. La manifestazione si svolge nel rispetto del programma stabilito e prosegue con le prove delle ginnaste in gara.