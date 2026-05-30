LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli insegue una medaglia all-around
Durante la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha partecipato alla gara all-around. La competizione è attualmente in corso e i risultati non sono ancora stati ufficializzati. La diretta si sta svolgendo in tempo reale, permettendo di seguire le esibizioni e gli aggiornamenti sugli esiti delle varie esercitazioni. La manifestazione si svolge nel rispetto del programma stabilito e prosegue con le prove delle ginnaste in gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale entra nel vivo a Varna (Bulgaria), dove va in scena la finale del concorso generale individuale. Dopo aver chiuso le qualificazioni in vetta alla classifica, Sofia Raffaeli si presenta alla finale del concorso generale degli Europei di ginnastica ritmica di Varna con ambizioni da protagonista assoluta. L’azzurra, bronzo olimpico a Parigi 2024 e bronzo mondiale, scatterà sabato mattina alle 9.00 italiane nella gara più prestigiosa della rassegna continentale con la concreta possibilità di conquistare una nuova medaglia internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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