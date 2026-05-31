Durante gli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale al cerchio. Successivamente, Tara Dragas si è esibita alla palla. Nella stessa sessione, la ginnasta bulgara Nikolova ha completato la suo esercizio senza errori, ottenendo un punteggio di 29.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41: Prestazione senza errori per la bulgara Nikolova che ottiene il punteggio di 29.550 che potrebbe fruttare il podio, meglio che in qualificazione. Ora l’altra bulgara Brezalieva 11.38. Queste le protagoniste della finale alla palla, c’è l’azzurra Tara Dragas: Stiliana Nikolova (Bulgaria) Eva Brezalieva (Bulgaria) Taisiia Onofriichuk (Ucraina) Darja Varfolomeev (Germania) Tara Dragas (Italia) Sofiia Ilteriakova (Russia) Daniela Munits (Israele) Alina Harnasko (Bielorussia) 11.37: Questa la classifica del cerchio: 1 Sofiia Ilteriakova (Russia) 29.900 2 Alina Harnasko (Bielorussia) 29.800 3 Sofia Raffaeli (Italia) 29. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è bronzo al cerchio! Ora Tara Dragas alla palla

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