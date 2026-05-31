Una ginnasta russa ottiene un punteggio di 28, migliorando rispetto alle qualificazioni, senza commettere errori. Nel frattempo, un’atleta italiana conquista una medaglia di bronzo al cerchio. La competizione si svolge ai Campionati Europei di ginnastica ritmica del 2026, con aggiornamenti in tempo reale. L’evento include anche esercizi con nastro e clavette, con atlete di diverse nazioni impegnate nelle prove individuali e nelle finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01: Non sbaglia la russa Ilteriakova che si migliora rispetto alle qualificazioni ed ottiene un punteggio di 28.850 che la pone momentaneamente al terzo posto togliendo dal podio Dragas. Ora Munits 11.56: L’azzurra Tara Dragas totalizza un punteggio di 28.250 che significa terzo posto provvisorio. Podio difficile ma resta una buona prestazione per l’azzurra. ora la russa Ilteriakova 11.55: Piccolissima sbavatura con la palla che è sfuggita per un attimo dalla presa, per il resto grande energia ed espressività per Tara Dragas 11.52: la tedesca Varfolomeev totalizza il punteggio di 29.550 che significa primo posto a pari merito con Nikolova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavette

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Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

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