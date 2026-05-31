CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le due finali di specialità a squadre, 5 palle e cerchi e clavette. Ultimo atto agli Europei di ginnastica ritmica di Varna. La rassegna continentale in corso in Bulgaria si chiude con le finali di specialità riservate ai gruppi, gli ultimi due appuntamenti che assegneranno i titoli europei negli esercizi con cinque palle e nel misto cerchi e clavette. Per l’Italia sarà l’ultima occasione per cercare un risultato di prestigio dopo una competizione fin qui ben al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: si assegnano i titoli di specialità a squadre

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