LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | si assegnano i titoli di specialità a squadre
Durante la quinta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026 si assegnano i titoli di specialità a squadre. La competizione si svolge oggi, con le finali che determinano i nuovi campioni continentali nelle varie discipline di specialità. La diretta segue gli ultimi momenti delle gare, con le squadre impegnate a conquistare il titolo. Gli eventi si svolgono in una cornice di grande attenzione e partecipazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le due finali di specialità a squadre, 5 palle e cerchi e clavette. Ultimo atto agli Europei di ginnastica ritmica di Varna. La rassegna continentale in corso in Bulgaria si chiude con le finali di specialità riservate ai gruppi, gli ultimi due appuntamenti che assegneranno i titoli europei negli esercizi con cinque palle e nel misto cerchi e clavette. Per l’Italia sarà l’ultima occasione per cercare un risultato di prestigio dopo una competizione fin qui ben al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it
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