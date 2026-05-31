Nella quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026, le atlete Raffaeli e Dragas sono in gara nelle finali di specialità. La competizione si sta svolgendo con le finali in corso, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in diretta. La giornata si conclude con le prove di specialità delle due ginnaste. La diretta segue gli eventi in tempo reale, offrendo aggiornamenti sugli esiti delle prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le finale di specialità individuali. Ultima chiamata per l’Italia agli Europei di ginnastica ritmica di Varna. Dopo la finale del concorso generale individuale, chiusa con il settimo posto di Tara Dragas e l’ottava posizione di Sofia Raffaeli, la giornata conclusiva della rassegna continentale in corso in Bulgaria rappresenta l’ultima opportunità per la squadra azzurra di conquistare una medaglia a livello seniores. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Raffaeli e Dragas in gara nelle finali di specialità

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Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

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