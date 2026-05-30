LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | farfalle nel secondo gruppo Occhio a Russia e Bulgaria nella gara a squadre
Durante la gara a squadre ai Campionati Europei di ginnastica ritmica del 2026, le atlete del secondo gruppo hanno mostrato movimenti agili e coreografie delicate, dando l’impressione di farfalle in volo. La Russia e la Bulgaria si sono distinte per le performance, attirando l’attenzione dei giudici e del pubblico. La competizione è in corso e si sta aggiornando in tempo reale, con la finale individuale all-around prevista dalle 9.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE INDIVIDUALE ALL-AROUND DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 14.29: Campionario di errori per la Georgia che si ferma a quota 18.450, totale di 208.550, 13mo posto. Ora la Gran Bretagna 14.35: Punteggio comunque alto per le bulgare alle 5 palle: 26.650 e primo posto provvisorio nel totale con 254.500 14.23: Una perdita e qualche errore per la squadra bulgara 14.21: Punteggio alto per la squadra russa che totalizza a clavette e cerchi 26.500 per un totale parziale di 247.700 che significa prima posizione 14.18: Punteggio di 20.000 alle 5 palle per la Finlandia con un totale di 222. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026
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