LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | farfalle nel secondo gruppo Occhio a Russia e Bulgaria nella gara a squadre

Notizia in breve

Durante la gara a squadre ai Campionati Europei di ginnastica ritmica del 2026, le atlete del secondo gruppo hanno mostrato movimenti agili e coreografie delicate, dando l’impressione di farfalle in volo. La Russia e la Bulgaria si sono distinte per le performance, attirando l’attenzione dei giudici e del pubblico. La competizione è in corso e si sta aggiornando in tempo reale, con la finale individuale all-around prevista dalle 9.