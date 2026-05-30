LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | farfalle nel secondo gruppo Occhio a Russia e Bulgaria nella gara a squadre

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la gara a squadre ai Campionati Europei di ginnastica ritmica del 2026, le atlete del secondo gruppo hanno mostrato movimenti agili e coreografie delicate, dando l’impressione di farfalle in volo. La Russia e la Bulgaria si sono distinte per le performance, attirando l’attenzione dei giudici e del pubblico. La competizione è in corso e si sta aggiornando in tempo reale, con la finale individuale all-around prevista dalle 9.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE  INDIVIDUALE ALL-AROUND DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 14.29: Campionario di errori per la Georgia che si ferma a quota 18.450, totale di 208.550, 13mo posto. Ora la Gran Bretagna 14.35: Punteggio comunque alto per le bulgare alle 5 palle: 26.650 e primo posto provvisorio nel totale con 254.500 14.23: Una perdita e qualche errore per la squadra bulgara 14.21: Punteggio alto per la squadra russa che totalizza a clavette e cerchi 26.500 per un totale parziale di 247.700 che significa prima posizione 14.18: Punteggio di 20.000 alle 5 palle per la Finlandia con un totale di 222. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica ritmica europei 2026 in diretta farfalle nel secondo gruppo occhio a russia e bulgaria nella gara a squadre
© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: farfalle nel secondo gruppo. Occhio a Russia e Bulgaria nella gara a squadre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

Video Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte nella gara a squadre all-aroundAlle competizioni degli Europei di ginnastica artistica 2026 si svolge la gara a squadre all-around.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: le Farfalle cercano risposte nella finale all-aroundDurante gli Europei di ginnastica artistica del 2026, le Farfalle partecipano alla finale all-around.

Temi più discussi: LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: bene Dragas a metà gara! Sofia Raffaeli si salva dal taglio e cerca la rimonta; Varna - Dove seguire gli Europei di Ritmica, in Tv e dal vivo. Nuova formula All Around; Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (sabato 30 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara; LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: le Farfalle cercano risposte nella finale all-around.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre giù dal podio. Raffaeli non brilla, Dragas cresceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: Buono apparentemente l’esercizio di Dragas che non ha commesso errori. La polacca Lewinska totalizza ... oasport.it

Dove vedere in tv Sofia Raffaeli oggi, Europei ginnastica ritmica 2026: orario e streaming finale all-aroundSofia Raffaeli si è distinta nelle qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica ritmica, riuscendo a chiudere il turno preliminare al comando nel ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web