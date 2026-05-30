LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Raffaeli e Dragas serve un miracolo per il podio nell’all around

Notizia in breve

Nella gara di ginnastica ritmica agli Europei 2026, la tedesca Varfolomeev ha completato la routine al nastro senza errori, con il punteggio atteso di 12 punti. Raffaeli e Dragas sono lontane dal podio nell’all around e hanno bisogno di un miracolo per entrare nella top tre. La competizione è in corso e i punteggi finali saranno aggiornati a breve.