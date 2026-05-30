LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Raffaeli e Dragas serve un miracolo per il podio nell’all around
Nella gara di ginnastica ritmica agli Europei 2026, la tedesca Varfolomeev ha completato la routine al nastro senza errori, con il punteggio atteso di 12 punti. Raffaeli e Dragas sono lontane dal podio nell’all around e hanno bisogno di un miracolo per entrare nella top tre. La competizione è in corso e i punteggi finali saranno aggiornati a breve.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: Senza errori la tedesca Varfolomeev al nastro, attendiamo il punteggio 12.18: Grande energia per la Ucraina Onofriichuk che totalizza alle clavette 29.850 e si candida per un posto sul podio 12.15: Altissimo il punteggio della bielorussa Harnasko che totalizza 29.100 al nastro e resta al comando con 86.850. Si allontanano le possibilità di lottare per il podio per le azzurre 12.13: Le russe sono tornate e con loro anche qualche anomalia delle giurie. Nonostante l’errore evidente Borisova totalizza 28.850 alle clavette, più di Raffaeli e va in testa con 85.600 12.10: Errore alle clavette per Borisova che potrebbe perdere terreno 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026
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