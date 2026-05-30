LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | bene Dragas a metà gara! Sofia Raffaeli si salva da taglio e cerca la rimonta

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la prima parte delle gare agli Europei di ginnastica ritmica del 2026, Dragas si trova a metà percorso con buoni risultati, mentre Sofia Raffaeli evita il taglio e tenta una rimonta. La cipriota Tugolukova ha completato un esercizio al cerchio, ma i punteggi non sono ancora stati comunicati. La competizione prosegue con le atlete che cercano di migliorare i propri risultati prima della fine delle qualificazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   11.16: La cipriota Tugolukova porta a termine un buon esercizio al cerchio ma il punteggio tarda ad arrivare. Punteggio alla palla per la israeliana Tal Franco di 25.950. Totale di 54.500 e non sarà nella seconda parte di gara 11.13: Fuori dalle prime 10 la bulgara Brezalieva che aveva compromesso la sua prova con gli errori al cerchio. 26.900 per lei alla palla 11.09: Va davanti alle azzurre la russa Borisova che totalizza 28.850 (come Raffaeli) per un totale di 56.750, stesso punteggio di Dragas 11.05: Alto il punteggio di tara Dragas che con 28.200 sopravanza anche Raffaeli e si posiziona al quinto posto con 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica ritmica europei 2026 in diretta bene dragas a met224 gara sofia raffaeli si salva da taglio e cerca la rimonta
© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: bene Dragas a metà gara! Sofia Raffaeli si salva da taglio e cerca la rimonta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

Video Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli insegue una medaglia all-aroundDurante la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha partecipato alla gara all-around.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli punta in alto nell’all aroundSofia Raffaeli, insieme a Varfolomeev e Nikolova, è indicata come una delle principali candidate a conquistare le medaglie nell'all around ai...

Temi più discussi: LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli punta in alto nell’all around; Dove vedere in tv Sofia Raffaeli oggi, Europei ginnastica ritmica 2026: orario e streaming finale all-around; Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (30 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte nella gara a squadre all-around.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli insegue dopo il cerchio9.20: Alto il punteggio della bielorussa Harnasko che va al comando con 29.750 al cerchio. Ora la tedesca Varfolomeev, favorita per l’oro 9.16: Punteggio di 25.650 per la spagnola Bautista alla palla, ... oasport.it

A che ora la finale all-around di Sofia Raffaeli, Europei ginnastica ritmica 2026: dove vederla in tv e streamingSofia Raffaeli si è distinta nelle qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica ritmica, riuscendo a chiudere il turno preliminare al comando nel ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web