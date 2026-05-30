Durante la prima parte delle gare agli Europei di ginnastica ritmica del 2026, Dragas si trova a metà percorso con buoni risultati, mentre Sofia Raffaeli evita il taglio e tenta una rimonta. La cipriota Tugolukova ha completato un esercizio al cerchio, ma i punteggi non sono ancora stati comunicati. La competizione prosegue con le atlete che cercano di migliorare i propri risultati prima della fine delle qualificazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16: La cipriota Tugolukova porta a termine un buon esercizio al cerchio ma il punteggio tarda ad arrivare. Punteggio alla palla per la israeliana Tal Franco di 25.950. Totale di 54.500 e non sarà nella seconda parte di gara 11.13: Fuori dalle prime 10 la bulgara Brezalieva che aveva compromesso la sua prova con gli errori al cerchio. 26.900 per lei alla palla 11.09: Va davanti alle azzurre la russa Borisova che totalizza 28.850 (come Raffaeli) per un totale di 56.750, stesso punteggio di Dragas 11.05: Alto il punteggio di tara Dragas che con 28.200 sopravanza anche Raffaeli e si posiziona al quinto posto con 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: bene Dragas a metà gara! Sofia Raffaeli si salva da taglio e cerca la rimonta

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Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

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