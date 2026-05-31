Alle 15.12, la Bielorussia ha totalizzato 27.550 punti ai campionati europei di ginnastica ritmica, stabilendo un punteggio di riferimento. L’Italia si prepara a esibirsi con le clavette e i cerchi, con l’obiettivo di migliorare questa prestazione. La competizione è in corso e gli spettatori seguono aggiornamenti in diretta. La gara si svolge con atleti di diversi Paesi che si sfidano per ottenere i migliori punteggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12: Punteggio di 27.550 per la Bielorussia, già subito un buon risultato. Ora la Polonia 15.00: Inizia la gara alle 5 palle, non c’è l’Italia. Tocca alla Bielorussia 14.58: L’attenzione italiana sarà dunque concentrata esclusivamente sulla finale del misto cerchi e clavette, dove le Farfalle cercheranno di alzare il livello della propria prestazione e di chiudere gli Europei con un piazzamento di rilievo contro alcune delle migliori squadre del continente. Dopo una manifestazione complicata, l’obiettivo sarà ritrovare brillantezza e convinzione nell’ultimo esercizio della rassegna bulgara 14.55: A guidare il gruppo delle qualificate è stata la Spagna, autrice di un eccellente 28. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia vuole stupire ai cerchi e clavette

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