Le ginnaste italiane si sono qualificate in finale nei cerchi e nelle clavette agli Europei di ginnastica ritmica del 2026. L’Italia è in corsa per ottenere un piazzamento nel team ranking complessivo. La finale individuale all-around si svolge a partire dalle 9, con aggiornamenti in diretta sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE INDIVIDUALE ALL-AROUND DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 18.21: Doppio errore per le tedesche che perderanno terreno in classifica 18.18: Italia in finale nei cerchi e clavette! La Polonia è dietro alle azzurre che sono ancora quinte. Punteggio di 22.750 per le polacche, totale di squadra di 47.950 che significa sesto posto, team raningk 264.600, quarto posto provvisorio. Ora la Germania 18.15: Un recupero fuori pedana e una perdita per le polacche a cerchi e clavette 18.11. Tanti errori per la Lituania alle 5 palle. Punteggio di 20.400 per le lituane che nella gara a squadre chiudono con 39. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre in finale nei cerchi e clavette! Italia in corsa per il podio nel team ranking

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Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

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