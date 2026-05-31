Alle 16.19, le ginnaste italiane hanno migliorato i punteggi nelle prove di cerchi e clavette, ma il loro risultato rimane distante dal podio. Le spagnole hanno totalizzato 28 punti, punteggio difficile da raggiungere per le concorrenti italiane. La gara degli Europei di ginnastica ritmica 2026 è in corso e le atlete azzurre continuano a competere per migliorare le proprie prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19;: Punteggio difficilmente avvicinabile per le spagnole che totalizzano 28.100 e vanno al comando. Italia giù dal podio. Ora la Germania 16.17: Molto bene il mambo interpretato dalle spagnole che qualche imprecisione lo hanno commesso ma che andranno nettamente al comando 16.11. Ottimo l’esercizio della squadra ucraina che si inserisce al secondo posto con 25.750. Ora la favorita Spagna 16.07: Il punteggi di Israele è 26.300 che significa primo posto provvisorio. Ora l’Ucraina 16.05: Una perdita e qualche imprecisione per Israele che potrebbe perdere qualcosa rispetto alla qualificazione ma le israeliane andranno in testa 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: le azzurre si migliorano a cerchi e clavette ma il podio è lontano

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