Durante l'Europeo di ginnastica ritmica, l’Italia si è classificata quinta nelle prove a cerchi e clavette. La competizione è stata dominata dalla Spagna nelle gare a squadre. L'evento si è concluso con un bilancio di un’unica medaglia per l’Italia, un bronzo conquistato da una ginnasta nei cerchi, mentre altre prove hanno portato risultati deludenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37. Si chiude così un Europeo in chiaroscuro per l’Italia che ha raccolto una sola medaglia, il bronzo di Raffaeli nei cerchi con qualche buon risultato ma anche diverse delusioni. per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.36. Quinto posto per l’Italia. Risultato tutto sommato positivo anche se le squadre in lotta per il podio sono piuttosto lontane nel punteggio. Questa la classifica finale: 1 Spagna 28.100 2 Russia 27.000 3 Israele 26.300 4 Ucraina 25.750 5 Italia 24.950 6 Germania 23.550 7 Finlandia 23.100 8 Bielorussia 22.200 16.35: La Russia totalizza il punteggio di 27. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre quinte a cerchi e clavette! Dominio Spagna nelle gare a squadre

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Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

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