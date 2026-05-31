Bolelli e Vavassi sono qualificati ai quarti di finale del torneo. Tra un match e l’altro, il piemontese tornerà in campo con Sara Errani. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Bolelli e Vavassori sono ai quarti, tra un match toccherà di nuovo al piemontese in coppia con Sara Errani. Buon giorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio misto che vede di fronte gli azzurri e campioni in carica Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI opposti alla coppia di specialisti formata da Stollar ed Harrison. Ancora l’americano ad incrociare la racchetta con Andrea Vavassori dopo la magica semifinale di Roma che regalò a lui e a Bolelli la prima finale al Foro Italico. Oggi gli si giocano un posto in quarti di finale a Parigi dopo che all’esordio hanno sconfitto l’ostica coppia formata da Perez e da Cabral. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si gioca tra una partita

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