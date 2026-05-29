Sara Errani e Lilli Tagger sono state eliminate al secondo turno di doppio a Roland Garros 2026, dopo aver perso contro Perez e Schuurs in due set. Il match si è concluso in modo rapido, ma è stato caratterizzato da momenti intensi e combattuti, rendendo la partita memorabile per l’intensità dello scontro. Il confronto si è svolto sul Court 13 del torneo, lasciando un ricordo di grande spettacolo nonostante la breve durata.

Bastano due set per definire un match epico? Probabilmente sì, se la questione riguarda un confronto come quello che si è visto sul Court 13 del Roland Garros. Il solo peccato, in chiave italiana, è legato al risultato: Sara Errani e l’austriaca Lilli Tagger, che da anni fa base nel nostro Paese ed è allenata da Francesca Schiavone, escono di scena contro l’australiana Ellen Perez e l’olandese Demi Schuurs. Due ore e 43 minuti la durata di un match di livello davvero alto, 7-6(5) 7-6(8) il punteggio a favore delle teste di serie numero 7. I primi game sono, per buona misura, il regno della lotta più assoluta. O meglio, lo sono dalla parte di ErraniTagger, mentre prima Perez e poi Schuurs tengono facilmente i loro turni di battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026: Sara Errani e Lilli Tagger escono al secondo turno di doppio contro Perez/Schuurs dopo un match epico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland-Garros 2026 - Jasmine Paolini : I think Sara Errani can help me during and before matches

Notizie e thread social correlati

Paolini-Errani, niente doppio al Roland Garros. La bolognese gioca con l’austriaca Lilli Tagger, 18enne amica di SinnerJasmine Paolini e Sara Errani non parteciperanno al doppio femminile al Roland Garros.

Chi è Lilli Tagger, la nuova compagna di doppio di Sara Errani forgiata da Francesca SchiavoneSara Errani giocherà il doppio al Roland Garros con Lilli Tagger, sostituendo Jasmine Paolini, che ha rinunciato.

Temi più discussi: Roland Garros 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Roland Garros: Paolini rinuncia al doppio, Errani con Tagger; Quattro azzurri in campo: il programma di oggi; Roland Garros: Paolini e Berrettini aprono alle 11, poi il derby Cobolli-Pellegrino.

La coppia d'oro del tennis italiano, Jasmine Paolini e Sara Errani, non sarà più tale al Roland Garros 2026. La toscana e la bolognese, campionesse olimpiche e detentrici del titolo conquistato lo scorso anno a Parigi, hanno deciso di separarsi per il second x.com

[OC] Punto per Punto - Guarda qualsiasi partita del Roland-Garros 2026 indietro, punto per punto animato reddit

Roland Garros 2026 – Errani e Tagger vincono all’esordio in doppioUn bel successo per la coppia formata dalla giovanissima austriaca e la nostra Errani: sconfitte Kenin e Krueger in due set Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Sara Errani e Lilli Tagger nel t ... tennisitaliano.it

Sara Errani e Andrea Vavassori iniziano senza patemi la difesa del titolo di doppio misto al Roland Garros 2026Sara Errani e Andrea Vavassori cominciano con il piede giusto la difesa del titolo di doppio misto al Roland Garros 2026. Sconfitta al primo turno la ... oasport.it