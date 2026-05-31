LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison Roland Garros 2026 in DIRETTA | il nuovo orario della partita

Alle 16:21, la partita tra ErraniVavassori e StollarHarrison è iniziata con il nuovo orario ufficiale. Nel corso del match, Danilina e Krunic hanno vinto il primo set 6-4, ma si trovano già sotto 0-2 nel secondo set. La partita si svolge a Roland Garros 2026, con aggiornamenti in diretta disponibili cliccando sul link.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:21 DanilinaKrunic vincono il primo 6-4 ma sono già sotto 0-2. Sensazione che si entrerà in campo ben oltre le 16:45 previste come orario di inizio della partita di doppio misto degli italiani. 15:40 La partita tra ErraniVavassori-StollarHarrison non si giocherà prima delle 16:45! Sono in campo comunque DanilinaKrunic e KalininaYastremska che promette di essere una sfida molto intensa e lottata. 15:13 Bolelli e Vavassori sono ai quarti, tra un match toccherà di nuovo al piemontese in coppia con Sara Errani. Buon giorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio misto che vede di fronte gli azzurri e campioni in carica Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI opposti alla coppia di specialisti formata da Stollar ed Harrison. 🔗 Leggi su Oasport.it

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