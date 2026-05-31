LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison Roland Garros 2026 in DIRETTA | a breve si gioca pioggia permettendo
Il doppio femminile si è concluso, mentre in campo maschile si sta giocando un match tra ErraniVavassori e StollarHarrison, con le partite che si svolgono sotto la pioggia. Le coppie femminili DanilinaKrunic hanno vinto il primo set 6-4, ma sono in svantaggio 0-2 nel secondo. La partita maschile sta per riprendere, con le condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare lo svolgimento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 Si conclude il doppio femminile, ora finalmente gli italiani! 16:21 DanilinaKrunic vincono il primo 6-4 ma sono già sotto 0-2. Sensazione che si entrerà in campo ben oltre le 16:45 previste come orario di inizio della partita di doppio misto degli italiani. 15:40 La partita tra ErraniVavassori-StollarHarrison non si giocherà prima delle 16:45! Sono in campo comunque DanilinaKrunic e KalininaYastremska che promette di essere una sfida molto intensa e lottata. 15:13 Bolelli e Vavassori sono ai quarti, tra un match toccherà di nuovo al piemontese in coppia con Sara Errani. Buon giorno amici di... 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si gioca tra una partita
LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: secondo turno contro due specialistiAl secondo turno di Roland Garros 2026, Errani e Vavassori affrontano Stollar e Harrison, entrambi specializzati in doppio.
Temi più discussi: LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: secondo turno contro due specialisti; Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Stollar/Harrison oggi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio misto Roland Garros 2026: Errani/Vavassori di scena da campioni in carica; Roland Garros 2026, cominciano gli ottavi. In serata il piatto forte con Ruud-Fonseca.
BUONA LA PRIMA PER LA COPPIA AZZURRA Sempre più solida la coppia composta da Errani e Vavassori che, senza troppe difficoltà e in due set, si sbarazza del duo Perez-Cabral. Ora il duo azzurro affronterà una tra Jacquemot-Kouamé e Harrison-St facebook
LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il nuovo orario della partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:21 Danilina/Krunic vincono il primo 6-4 ma sono già sotto 0-2. Sensazione che si entrerà in campo ben oltre ... oasport.it
Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Stollar/Harrison oggi, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingDomenica 31 maggio Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in scena nel tabellone di doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri, campione in carica e ... oasport.it