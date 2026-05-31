LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison Roland Garros 2026 in DIRETTA | a breve si gioca pioggia permettendo

Notizia in breve

Il doppio femminile si è concluso, mentre in campo maschile si sta giocando un match tra ErraniVavassori e StollarHarrison, con le partite che si svolgono sotto la pioggia. Le coppie femminili DanilinaKrunic hanno vinto il primo set 6-4, ma sono in svantaggio 0-2 nel secondo. La partita maschile sta per riprendere, con le condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare lo svolgimento.