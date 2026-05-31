LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | due break di margine nel 1° set

Notizia in breve

Nel match di doppio misto a Roland Garros 2026, Errani e Vavassori conducono contro Stollar e Harrison con un punteggio di 3-0, dopo aver ottenuto due break di margine nel primo set. Vavassori ha concluso con un colpo di volo, mentre Errani ha commesso un errore con un dritto lungo. Il punteggio attuale segna 15-30, con il gioco in corso.