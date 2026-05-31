LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | due break di margine nel 1° set
Nel match di doppio misto a Roland Garros 2026, Errani e Vavassori conducono contro Stollar e Harrison con un punteggio di 3-0, dopo aver ottenuto due break di margine nel primo set. Vavassori ha concluso con un colpo di volo, mentre Errani ha commesso un errore con un dritto lungo. Il punteggio attuale segna 15-30, con il gioco in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Chiude di volo Vavassori. 0-30 Lungo il dritto di Errani. 0-15 Lunga la volèe di dritto di Vavassori. Ovviamente Harrison va forte alla figura sul servizio di Errani. 3-0 Ancora errore di dritto Stollar, ancora break da 40-15! 40-40 Scambio lungo e divertente, alla fine fallisce un clamoroso dritto da vicino Stollar. Dodici colpi: come prima, si va al punto decisivo! 40-30 Entrata vincente di Vavassori. 40-15 Ancora chiusura a rete di Harrison. 30-15 Chiude di volo Harrison. 15-15 Sbaglia di dritto dopo il servizio Stollar. 15-0 Non risponde di rovescio Vavassori. 2-0 Ace, a trenta l’azzurro! 40-30 Dritto a segno di Vavassori! 30-30 Primo scambio, dieci colpi, lo chiude al volo Harrison. 🔗 Leggi su Oasport.it
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