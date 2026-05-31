LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il match tra ErraniVavassori e StollarHarrison è iniziato sulla terra rossa di Parigi. Dopo una pausa, i rivali sono tornati in campo e hanno ripreso a giocare. Nel primo gioco, ErraniVavassori hanno ottenuto il punto con un servizio vincente, portandosi sul 40-15. La partita è in corso senza ulteriori variazioni sul punteggio al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ripresi i rivali nel gioco d’apertura del match. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Lob in risposta di Errani, entra Vavassori. 15-0 Primo punto per l’americano e l’ungherese. Harrison al servizio 17:15 Gli azzurri sono teste di serie numero uno a Parigi. Giocatori in campo! 17:10 Azzurri a caccia del 4° Slam in coppia dopo il successo qui dodici mesi fa e quelli a New York nelle ultime due edizioni! 17:05 Errani e Vavassori che sono i campioni in carica hanno cominciato la difesa del torneo parigino vincendo all’esordio brillantemente per 6-2, 6-2 contro PerezCabral. 17:01 Si conclude il doppio femminile, ora finalmente gli italiani! 16:21 DanilinaKrunic vincono il primo 6-4 ma sono già sotto 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani vavassori stollar harrison 0 0 roland garros 2026 in diretta iniziato il match
© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison 0-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: iniziato il match
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il nuovo orario della partitaAlle 16:21, la partita tra Errani/Vavassori e Stollar/Harrison è iniziata con il nuovo orario ufficiale.

LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: secondo turno contro due specialistiAl secondo turno di Roland Garros 2026, Errani e Vavassori affrontano Stollar e Harrison, entrambi specializzati in doppio.

Temi più discussi: LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: secondo turno contro due specialisti; Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Stollar/Harrison oggi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio misto Roland Garros 2026: Errani/Vavassori di scena da campioni in carica; Roland Garros 2026, cominciano gli ottavi. In serata il piatto forte con Ruud-Fonseca.

errani vavassori stollar live errani vavassori stollarLIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:21 Danilina/Krunic vincono il primo 6-4 ma sono già sotto 0-2. Sensazione che si entrerà in campo ben oltre ... oasport.it

errani vavassori stollar live errani vavassori stollarDove vedere in tv Errani/Vavassori-Stollar/Harrison oggi, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingDomenica 31 maggio Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in scena nel tabellone di doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri, campione in carica e ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web