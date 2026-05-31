LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Notizia in breve

Il match tra ErraniVavassori e StollarHarrison è iniziato sulla terra rossa di Parigi. Dopo una pausa, i rivali sono tornati in campo e hanno ripreso a giocare. Nel primo gioco, ErraniVavassori hanno ottenuto il punto con un servizio vincente, portandosi sul 40-15. La partita è in corso senza ulteriori variazioni sul punteggio al momento.