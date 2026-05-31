LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match
Il match tra ErraniVavassori e StollarHarrison è iniziato sulla terra rossa di Parigi. Dopo una pausa, i rivali sono tornati in campo e hanno ripreso a giocare. Nel primo gioco, ErraniVavassori hanno ottenuto il punto con un servizio vincente, portandosi sul 40-15. La partita è in corso senza ulteriori variazioni sul punteggio al momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ripresi i rivali nel gioco d’apertura del match. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Lob in risposta di Errani, entra Vavassori. 15-0 Primo punto per l’americano e l’ungherese. Harrison al servizio 17:15 Gli azzurri sono teste di serie numero uno a Parigi. Giocatori in campo! 17:10 Azzurri a caccia del 4° Slam in coppia dopo il successo qui dodici mesi fa e quelli a New York nelle ultime due edizioni! 17:05 Errani e Vavassori che sono i campioni in carica hanno cominciato la difesa del torneo parigino vincendo all’esordio brillantemente per 6-2, 6-2 contro PerezCabral. 17:01 Si conclude il doppio femminile, ora finalmente gli italiani! 16:21 DanilinaKrunic vincono il primo 6-4 ma sono già sotto 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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