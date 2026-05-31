LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | un solo percorso netto a metà della prima manche bene Paini e Protto
Durante la competizione di equitazione a Piazza di Siena 2026, un cavaliere ha completato la prima manche senza errori, posizionandosi tra i migliori. Un altro cavaliere e una amazzone hanno ottenuto buoni risultati, salendo in classifica. A metà gara, una concorrente ha ottenuto un punteggio di 69, salendo al quinto posto. La diretta continua con aggiornamenti sui progressi dei partecipanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Ottima manche di Giulia che sale al quinto posto con 69.2 e 4 penalità. 13.49 Altra italiana, tocca a Giulia Martinengo Marquet. 13.48 PERCORSO NETTO DI BUCCI!! Si fa sentire anche il pubblico di Piazza di Siena, che gioisce per il cavaliere italiano. Terzo posto per lui. 13.47 Piergiorgio Bucci è pronto ad iniziare il suo percorso. 13.46 PERCORSO NETTO! 73.35 con zero errori per la prima al mondo! 13.45 Altra statunitense in gara, è Marylin Little in sella di La Contessa. 13.44 Molti gli errori dello scandinavo che chiude con 16 penalità e 73.21 sul cronometro. 13.43 Tocca al norvegese Pal Flam. 🔗 Leggi su Oasport.it
PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA A LELIA POLINI (29/05/2026)
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