LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | un solo percorso netto a metà della prima manche bene Paini e Protto

Notizia in breve

Durante la competizione di equitazione a Piazza di Siena 2026, un cavaliere ha completato la prima manche senza errori, posizionandosi tra i migliori. Un altro cavaliere e una amazzone hanno ottenuto buoni risultati, salendo in classifica. A metà gara, una concorrente ha ottenuto un punteggio di 69, salendo al quinto posto. La diretta continua con aggiornamenti sui progressi dei partecipanti.