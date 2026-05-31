LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | continua la prima manche ancora zero percorsi netti

Notizia in breve

Durante la prima manche di Piazza di Siena 2026, nessun cavaliere ha completato il percorso senza penalità. Attualmente, la competizione è ancora in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili. A mezzogiorno e due minuti, Linda Heed è salita in sella a Crack Blue, prossima a affrontare il percorso. Nessun cavaliere ha ancora ottenuto un percorso netto in questa fase della gara.