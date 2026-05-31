LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | continua la prima manche ancora zero percorsi netti
Durante la prima manche di Piazza di Siena 2026, nessun cavaliere ha completato il percorso senza penalità. Attualmente, la competizione è ancora in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili. A mezzogiorno e due minuti, Linda Heed è salita in sella a Crack Blue, prossima a affrontare il percorso. Nessun cavaliere ha ancora ottenuto un percorso netto in questa fase della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 É il turno di Linda Heed, in sella al suo Crack Blue. 13.01 Neanche il buon messicano trova il percorso netto. 72.06 per lui con 4 penalità. 12.59 Arriva il turno anche per il primo messicano in gara, Andres Azcarraga. Aspettiamo il suo tempo. 12.58 Buon tempo per lei, 72.73, ma sono tanti gli errori con 12 penalità. 12.57 Inizia la prima manche di Emilie Conter, prima belga in gara. Non c’è stato ancora un percorso netto. 12.56 Il colombiano chiude a 75.09 e 12 panalità. 12.54 Primo colombiano in gara, è Rene Lopez Lizarazo. 12.53 Buon percorso di Casadei che chiude con 74.16 secondi e 8 penalità. 🔗 Leggi su Oasport.it
PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA AD ALESSANDRO GIACHETTI (30/05/2026)
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