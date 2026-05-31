LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | inizia la gara individuale dieci italiani in prima manche

Alle 12.31, la gara di equitazione a Piazza di Siena 2026 è iniziata con la prima manche del torneo individuale. L’irlandese in sella a Vistogrand è partito per primo, aprendo la competizione. Al momento, dieci cavalieri italiani sono in pista per la prima prova, mentre i concorrenti di altri Paesi seguono uno dopo l’altro. La competizione prosegue con i partecipanti che affrontano i loro percorsi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Parte l’irlandese, in sella del suoVistogrand. INIZIA LA PRIMA MANCHE 12.29 Il cavaliere che aprirà la prima manche è l’irlandese Denis Lynch. 12.27 Ci sono 29°C con 85 kmh di vento, per fortuna splende il sole: il clima non sarà d’intralcio ai fini della gara. 12.25 Il percorso è davvero molto complesso e richiede specifiche capacità tecniche, il livello sarà di fatto molto alto. 12.23 Accedono alla seconda manche tutti i binomi capaci di terminare il percorso senza subire penalità. Se i percorsi netti sono meno di 13, vengono ammessi i binomi con 4 penalità più veloci, fino a raggiungere esattamente il numero di 13 partecipanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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