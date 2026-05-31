LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | si assegna il titolo della gara individuale

Notizia in breve

Durante la gara individuale del Rolex Gran Premio di Roma, si è conclusa la competizione tra i cavallerizzi. La gara, che si svolge nella Piazza di Siena, ha visto i partecipanti affrontare un percorso impegnativo. La giuria ha valutato le performance dei concorrenti, e il titolo è stato assegnato al miglior binomio in base ai punteggi ottenuti. La competizione ha attirato pubblico e appassionati di equitazione da vari Paesi.