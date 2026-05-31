LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | si assegna il titolo della gara individuale
Durante la gara individuale del Rolex Gran Premio di Roma, si è conclusa la competizione tra i cavallerizzi. La gara, che si svolge nella Piazza di Siena, ha visto i partecipanti affrontare un percorso impegnativo. La giuria ha valutato le performance dei concorrenti, e il titolo è stato assegnato al miglior binomio in base ai punteggi ottenuti. La competizione ha attirato pubblico e appassionati di equitazione da vari Paesi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della gara individuale del Rolex Gran Premio di Roma, una delle competizioni più ambite a livello europeo e mondiale dell’equitazione, con un fantastico montepremi da 500.000 euro. L’evento rappresenta il gran finale della 93ª edizione dello CSIO di Roma a Villa Borghese. Nelle scorse ore è avvenuta la gara delle nazioni con il Messico che, a sorpresa, al Jump Off finale contro la Germania, ha vinto dopo 78 anni dall’ultima volta, mentre la nostra Italia si è fermata ai piedi del podio ma con la speranza di fare ancora meglio nel torneo individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA A GIORDANA GIRINI (29/05/2026)
Notizie e thread social correlati
LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: si entra nel vivo della seconda mancheDurante la seconda manche di Piazza di Siena 2026, si sta svolgendo la fase conclusiva con i concorrenti che completano il percorso.
LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Camilli si peggiora nella seconda mancheDurante la seconda manche a Piazza di Siena 2026, il cavaliere ha commesso un errore che ha portato il punteggio finale a 68.
Temi più discussi: Il concorso ippico di Piazza di Siena compie 100 anni, un secolo di storia dell'equitazione; Piazza di Siena 2026: concorso ippico a Roma; Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streaming; Equitazione: Piazza di Siena 2026 - Gran Premio Sei Barriere.
Il concorso #ippico di #PiazzadiSiena compie #100 anni, un secolo di storia dell' #equitazione x.com
Il concorso #ippico di #PiazzadiSiena compie #100 anni, un secolo di storia dell'#equitazione facebook
Piazza di Siena 2026 oggi in tv: orari Coppa delle Nazioni, programma, streaming, italiani in garaA Villa Borghese entra nel vivo la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: oggi, venerdì 29 maggio, si ... oasport.it
LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: il Messico vince dopo 78 anni! Italia ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14: Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena 2026. Vi ringraziamo ... oasport.it