LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | Camilli si peggiora nella seconda manche

Notizia in breve

Durante la seconda manche a Piazza di Siena 2026, il cavaliere ha commesso un errore che ha portato il punteggio finale a 68. La gara è in corso, con il concorrente successivo pronto a entrare in campo. La manifestazione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e le performance dei partecipanti.