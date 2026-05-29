LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | Camilli si peggiora nella seconda manche

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda manche a Piazza di Siena 2026, il cavaliere ha commesso un errore che ha portato il punteggio finale a 68. La gara è in corso, con il concorrente successivo pronto a entrare in campo. La manifestazione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e le performance dei partecipanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Tocca ora a S.Hinners 17.02: Un errore per Little, che chiude in 68.15 con 4 penalità. 17.00: Tocca ora a M.Little, autrice di un percorso netto nella prima manche 16.59: Percorso netto per Whiteway in 72.82. Tempo leggermente più alto rispetto al primo giro per il britannico che però chiude con un doppio zero pesante. 16.58: Tocca ora ad A.Whiteway 16.57: Ottimo tempo per Camilli che chiude in 69.01 ma con 8 penalità. 16.56: È il momento di Emanuele Camilli. Nel primo giro percorso netto per l’azzurro che ora prova a ripetersi. 16.55: 4 penalità per Conter che chiude il giro in 68.69 16.54: Tocca ora a E. 🔗 Leggi su Oasport.it

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