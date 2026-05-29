Il Messico ha vinto la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena 2026, dopo 78 anni dall’ultimo successo. L’Italia si è piazzata al quarto posto, rimanendo fuori dal podio. La competizione si è conclusa alle 18.14 con la fine della diretta testuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14: Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 18.13: Per l’Italia 12 penalità totali, frutto delle 8 della prima manche, dov’è stato scartato il punteggio di Garofalo (4 penalità) e tenute le 4 penalità di Martinengo Marquet e Casadei. Nella seconda manche 8 penalità per Camilli, punteggio che viene scartato grazie ai percorsi netti di Casadei e Garofalo oltre alle 4 penalità di Martinengo Marquet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: il Messico vince dopo 78 anni! Italia ai piedi del podio

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PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA A MARIA VITTORIA NICCOLAI (29/05/2026)

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