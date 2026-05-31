LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della gara individuale

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra pochi minuti prende il via la gara di equitazione in Piazza di Siena 2026. La prima manche inizierà alle 12.20, mentre la seconda è prevista per le 14.00. La diretta live è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Mancano dieci minuti all’inizio della prima manche, con la seconda che è in programma a partire dalle 14.45. 12.18 Questa, invece, la startlist completa della prima manche: Denis LYNCH (IRL) su Vistogrand. Marie DEMONTE (FRA) su Forban De Beliard. Yuri MANSUR (BRA) su Qh Alfons Santo Antonio. Stephan DE FREITAS BARCHA (BRA) su Chevaux Primavera Imperio. Emanuele GAUDIANO (ITA) su Chabrello Ps. Ioli MYTILINEOU (GRE) su La Perla Vd Heffinck. Emiliano LIBERATI (ITA) su Aruba Island. Wilma MCMAHON (SWE) su Cicci Bjn. Giacomo CASADEI (ITA) su Marbella Du Chabli. Rene LOPEZ LIZARAZO (COL) su Londina. Emilie CONTER (BEL) su Portobella Van De Fruitkorf. 🔗 Leggi su Oasport.it

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