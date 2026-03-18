LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della gara di ritorno

Tra pochi minuti si svolge la partita di ritorno tra Conegliano e Zeren Spor Ankara nella Champions League di pallavolo femminile 2026. L'incontro si gioca a Conegliano e sarà trasmesso in diretta. Contestualmente, alle 18, si tiene anche il match tra Panathinaikos e Vallefoglia, sempre nel torneo femminile. La gara di Conegliano-Zeren Spor Ankara sta per iniziare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 20.10 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Conegliano e Zeren Spor Ankara. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Zeren Spor Ankara, valido per il quarto di finale di ritorno della Champions League femminile di volley con la gara d’andata che è stata letteralmente dominata dalle pantere di Daniele Santarelli che hanno vinto per 0-3. Per passare matematicamente il turno ed accedere alle final four, Conegliano ha bisogno di vincere almeno due set, visto che con una sconfitta per 0-3 o per 1-3 a favore della squadra turca, ci si giocherà la qualificazione al golden set di quindici punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della gara di ritorno Articoli correlati LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro! Una raccolta di contenuti su LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 Buongiorno amici di OA Sport, ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com