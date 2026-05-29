LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche attesa per gli azzurri

Notizia in breve

Alle 16.52, Hank Guerreiro ha completato con successo la seconda manche senza errori. La seconda fase della gara di equitazione a Piazza di Siena 2026 è in corso e gli azzurri sono attesi con trepidazione. La competizione prosegue con i concorrenti che cercano di mantenere il percorso senza penalità. La diretta continua con aggiornamenti sui risultati e le performance dei partecipanti.