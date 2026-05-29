LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche attesa per gli azzurri

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16.52, Hank Guerreiro ha completato con successo la seconda manche senza errori. La seconda fase della gara di equitazione a Piazza di Siena 2026 è in corso e gli azzurri sono attesi con trepidazione. La competizione prosegue con i concorrenti che cercano di mantenere il percorso senza penalità. La diretta continua con aggiornamenti sui risultati e le performance dei partecipanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52: Ancora un percorso netto per Hank Guerreiro che chiude con un doppio zero. 16.50: Inizia la seconda manche anche per il Messico con C.Hank Guerreiro. 16.49: 8 penalità per Lynch che chiude in 73.66. 16.48: È il momento di D.Lynch che nella prima manche è stato autore di un percorso netto 16.47: 72.75 per il tedesco con 4 penalità. In questa prova si è vista la maggiore stanchezza del cavallo, complice anche il gran caldo. 16.46: Tocca a C. Ahlmann che nel primo giro ha fatto 472.62 16.45: Dean è la prima a peggiorarsi in questa seconda manche commettendo due errori. L’americana chiude in 73.14 con 8 penalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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