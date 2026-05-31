LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | Bucci trova un altro netto e va in testa in attesa dei migliori 4
Un cavaliere statunitense, montando La Contessa, ha iniziato la sua performance alle 15.00 durante l'evento di equitazione in Piazza di Siena. Poco dopo, un altro concorrente ha ottenuto un risultato senza penalità, portandosi in testa in attesa dei successivi quattro partecipanti. La competizione è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Parte la statunitense Marilyn Little montando La Contessa. Si stringe il cerchio dei possibili vincitori del Gran Premio Roma. 14.59 Tempo di Bucci di 42.01 con 0 penalità complessive. Nel frattempo arriva una buona notizia per i colori azzurri. Lo straordinario Richard Vogel (Cloudio) incappa in 4 penalità, sul primo ostacolo: il suo tempo di 41.67 lo relega al momento in terza piazza. 14.57 PIERGIORGIOOOOOO BUCCI! SEMPLICEMENTE MERAVIGLIOSO: ALTRO NETTO PER LUI, CHE VA IN TESTA! Meraviglioso il suo feeling con Pallieter vd N. Ranch. 14.56 Ora tocca a Piergiorgio Bucci: fiato sospeso per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA AD ELISA CHIMIRRI (29/05/2026)
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