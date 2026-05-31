LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | Bucci trova un altro netto e va in testa in attesa dei migliori 4

Notizia in breve

Un cavaliere statunitense, montando La Contessa, ha iniziato la sua performance alle 15.00 durante l'evento di equitazione in Piazza di Siena. Poco dopo, un altro concorrente ha ottenuto un risultato senza penalità, portandosi in testa in attesa dei successivi quattro partecipanti. La competizione è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.