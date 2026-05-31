LIVE Bressanone | Succo eguaglia il record europeo U18 nei 100 ostacoli segui il Brixia Next Gen su Atletica Italiana TV

Una atleta 17enne ha corso i 100 ostacoli in 12.86 secondi, eguagliando il record europeo under 18 stabilito da una slovacca. La gara si è svolta a Bressanone, durante l’evento Brixia Next Gen, trasmesso su Atletica Italiana TV. La prestazione rappresenta un risultato notevole per la giovane atleta, che ha raggiunto il miglior tempo mai registrato in questa categoria.

La 17enne azzurra firma uno straordinario 12.86 nei 100 ostacoli e raggiunge il primato europeo under 18 della slovacca Laura Frlickova. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Brixia Next Gen di Bressanone in streaming su Atletica Italiana TV. Parte con una prestazione da record il Brixia Next Gen di Bressanone. Protagonista assoluta della prima parte di giornata è Alessia Succo, capace di eguagliare la migliore prestazione europea under 18 di sempre nei 100 ostacoli con il tempo di 12.86 (+0.5). La giovane azzurra ha così raggiunto il primato fatto segnare dalla slovacca Laura Frlickova nel 2024 a Banska Bystrica, confermando il proprio straordinario percorso di crescita a livello internazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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