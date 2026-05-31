Alessia Succo ha stabilito il nuovo record europeo under 18 sui 100 ostacoli, segnando un tempo che ha superato ogni precedente nel suo categoria. La prestazione ha attirato l'attenzione di molti, evidenziando il suo talento e la sua crescita in questa disciplina. Il risultato ottenuto ha anche alimentato le speranze di un possibile primato mondiale in futuro.

Alessia Succo ha siglato il nuovo record europeo under 18 sui 100 ostacoli, confermando ancora una volta tutto il suo sconfinato talento e ribadendo di essere una delle promesse più splendenti dell’atletica tricolore. La 17enne piemontese ha timbrato un superlativo 12.86 con 0,5 ms di vento a favore in occasione del Brixia Next Gen, meeting di categoria andato in scena a Bressanone (in provincia di Bolzano), e ha così pareggiato il primato detenuto dalla slovacca Laura Frlickova dal 2024. La portacolori dell’Atletica Settimese ha dettato legge con le barriere da 76 centimetri, demolendo il proprio personale di 13.04 realizzato lo scorso anno quando conquistò la medaglia d’oro agli EYOF sulla pista di Skopje, preludio al bronzo continentale U20 in quel di Tampere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Succo portento totale: record europeo U18, che pennellata sui 100 hs! Tempo stellare. E il primato mondiale…

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Alessia Succo Record del mondo U18

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