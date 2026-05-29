Inizia la serie di semifinale della Serie A1 di basket 2025-2026 con la prima partita tra Brescia e Olimpia Milano. La gara si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La sfida apre la serie tra le due squadre, entrambe alla ricerca di un vantaggio nella serie playoff. La partita si svolge in un ambiente di grande attenzione da parte di tifosi e media, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul punteggio attuale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Pallacanestro Brescia e Olimpia Milano, valido come gara 1 della semifinale del campionato di Serie A1 2025-2026. Brescia e Milano arrivano a questa semifinale dopo due serie di quarti di finale molto differente. EA7 è riuscita a chiudere in fretta la pratica Reggiana con un netto 3-0, mostrando tutta la propria qualità e senza mai sembrare in affanno. Per la Leonessa la sfida nei quarti di finale è stata decisamente più complicata: i ragazzi di coach Cotelli hanno superato un agguerrita Trieste solamente in gara 5, dopo una serie tiratissima e ad alta intensità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale

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