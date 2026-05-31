LIVE Brescia-Olimpia Milano 8-6 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partita punto a punto nelle prime battute

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Brescia e Olimpia Milano prosegue con un punteggio di 8-6. Nei primi minuti, il punteggio si mantiene molto equilibrato. Un solo libero è stato segnato da Mobio, mentre Guduric ha realizzato un tiro libero in lunetta, portando il punteggio a 22-15. La gara si mantiene intensa, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-15 Un solo libero segnato anche da Joseph Mobio. 22-15 12 di Marko Guduric in lunetta. 22-14 22 di Miro Bilan a cronometro fermo. 20-14 Ousmane Diop da due per rimanere in scia con meno di un minuto alla prima sirena. 20-12 Contropiede di Demetre Rivers per il +8 Germani. 18-12 Amedeo Della Valle con l’ausilio del tabellone. 16-12 Palleggio, arresto e tiro di Leandro Bolmaro: -4 Olimpia. 16-10 ‘PIPPO’ RICCI! TRIPLA, MILANO ESCE BENE DAL TIME-OUT. Time-out chiamato da ‘Peppe’ Poeta. 16-7 DEMETRE RIVERS! TRIPLA, +9 GERMANI. 13-7 Rimbalzo e tap-in di Jason Burnell. 11-7 12 anche per Ousmane Diop per muovere il punteggio per Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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