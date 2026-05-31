LIVE Brescia-Olimpia Milano 8-6 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partita punto a punto nelle prime battute

Notizia in breve

La partita tra Brescia e Olimpia Milano prosegue con un punteggio di 8-6. Nei primi minuti, il punteggio si mantiene molto equilibrato. Un solo libero è stato segnato da Mobio, mentre Guduric ha realizzato un tiro libero in lunetta, portando il punteggio a 22-15. La gara si mantiene intensa, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco.